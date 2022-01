Spregledana obletnica začetka delovanja zapora za osumljene teroriste

Guantanamo na Kubi ostaja odprt, čeprav sta se doslej tako Barack Obama kot Joe Biden zavzela za njegovo zaprtje

Zapor Guantanamo na Kubi

© Flickr

Ameriški mediji, politiki in javnost včeraj niso posebne pozornosti namenili 20. obletnici začetka delovanja zapora za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi, ki ostaja odprto, čeprav sta se doslej dva demokratska predsednika tako Barack Obama kot Joe Biden zavzela za njegovo zaprtje.

Obletnice se je v prispevku za Teen Vogue spomnila muslimanska demokratska kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar, ki je Bidna pozvala k ukrepanju. Napisala je, da o 11. januarju ne bi rada govorila kot o obletnici, saj ta beseda namiguje na praznovanje. Pri Guantanamu pa po njenih besedah ni nobenega razloga za praznovanje.

"Spominjam se moških, ki so jih ZDA mučile, sistematično odpravljale njihovo identiteto in človeškost. Spominjam se, kako so družine žrtev 11. septembra izgubile možnost nepristranske pravice, ko so se ZDA odločile, da zavržejo dostojnost in vladavino zakona za mučenje in zapiranje za nedoločen čas. Spominjam se tudi, da za ta dejanja ni nihče odgovarjal," je med drugim zapisala kongresnica.

Omarjeva je poudarila, da mora predsednik ZDA ukrepati. Biden je po prevzemu oblasti napovedal zaprtje Guantanama do konca svojega mandata. Avgusta lani ga je k temu javno pozvalo 70 demokratskih kongresnikov.

Ilhan Omar,

muslimanska demokratska kongresnica iz Minnesote

Nekdanji posebni odposlanec Obame za zaprtje Guantanama Lee Wolosky je v prispevku za Politico priznal, da je to težko izvedljivo. "Naloga, ki smo jo videli kot odločno odpravo temnega poglavja ameriške zgodovine, se je izkazala kot veliko težja in polna pravnih ter političnih pasti," je dejal.

"20 let po odprtju Guantanama so ZDA zapustile Afganistan, minila je tudi 20. obletnica napadov 11. septembra. Domnevnim storilcem še vedno niso sodili, številni drugi ostajajo zaprti brez obtožnice. Naša najdaljša vojna se je končala, vendar Guantanamo vztraja," je dodal.

Vlada predsednika Georgea Busha mlajšega je zapor, ki ostaja velik madež na ugledu ZDA, odprla, da se izogne pristojnosti ameriških sodišč. Bushevo vlado so teroristični napadi 11. septembra 2001 ujeli nepripravljenega, nato pa je bila prva prioriteta preprečiti nove podobne tragedije.

Od januarja 2002 je šlo skozi taborišče 780 ujetnikov iz 41 držav. Od tega so jih večino preselili drugam ali izpustili, devet jih je tam umrlo, danes jih ostaja v Guantanamu še 39, od katerih jih 27 ni bilo nikoli ničesar obtoženih. Nekateri čakajo na izpustitev, drugi, ki jih imajo za preveč nevarne, pa bodo tam ostali dokler bo taborišče odprto.

Ujetnike, ki so jih razglasili za nezakonite tuje bojevnike, so s posebnimi metodami in mučenjem zasliševali v tujih državah, ne da bi se bali posledic. Te metode so uvodoma uporabljali tudi v Guantanamu.

Bushev naslednik Obama je želel taborišče zapreti in ujetnike preseliti na ozemlje ZDA, vendar mu kongres tega ni dovolil, pri čemer je naletel na opozicijo tako republikancev kot tudi demokratov. Obamov naslednik Donald Trump je taborišče zagovarjal že med kampanjo leta 2016, po prevzemu oblasti pa je celo podpisal izvršni ukaz, da taborišče ostane odprto za nedoločen čas.

Biden je februarja lani razglasil, da namerava taborišče zapreti preden mu poteče mandat, vendar doslej v tej smeri ni ukrenil ničesar konkretnejšega. New York Times je lani decembra poročal, da Pentagon tam gradi novo sodno dvorano, v katero javnost ne bo imela dostopa.

