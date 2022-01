PODREDITEV OBLÁSTI

Poslušno vodstvo RTV SLO se je odločilo za izgon kritičnih mnenj in kritičnih oddaj

Že 90. petkov protest je bil namenjen podpori pokončnim novinarjem RTV Slovenija

© Željko Stevanič

Kako lahko neka oblast v enega najpomembnejših organov RTV Slovenija, v programski svet, imenuje človeka, ki vsebin RTVS ne posluša in ne gleda, ki je ponosen na to, da programa sploh ne spremlja, ki že več kot štiri leta ne želi plačevati RTV-prispevka, saj je prepričan, da bi morali javno RTV ukiniti oziroma njen program zakleniti tako, da bodo vsebine dostopne le tistim, ki so to institucijo pripravljeni podpirati? Govorimo seveda o nekdanjem poslancu prvega sklica parlamenta in nato uslužbencu TEŠ Vanetu Gošniku, ki ga je koalicija pod vodstvom SDS na predlog SNS konec prejšnjega meseca imenovala za programskega svetnika. Na to vprašanje je mogoče dati razmeroma razumen odgovor – a smo ga pustili za konec. Sedaj, na začetku, pa raje nadaljujmo bolj uravnoteženo. Začnimo s tem, kar je o medijih povedal eden najpametnejših mož.