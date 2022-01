Spektakularni proces proti čarovnicam trajal kar dve leti

Leta 1589 se je na noč čarovnic v cerkvi v North Berwicku, škotskem obalnem mestecu, zbralo več kot sto čarovnic in čarovnikov

V novi posebni številki MLADINA ZGODOVINA: ČAROVNICE, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, obravnavamo obračune z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, v posebni izdaji ČAROVNICE pa boste lahko izpod peresa različnih avtorjev in avtoric prebrali poglobljene članke o ravnanju z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

V članku Angelike Franz z naslovom Grmade po Evropi, boste med drugim lahko prebrali o tem, kaj je zanetilo strah pred čarovnicami in da je bil za ženske še posebej nevaren čistunski protestantizem.

Leta 1589 se je na noč čarovnic v cerkvi v North Berwicku, škotskem obalnem mestecu na južnem bregu zaliva Forth, zbralo več kot sto čarovnic in čarovnikov. Po razposajenem plesu na pokopališču jih je zlodej povabil v cerkev.

"V svetlobi sveč z modrim plamenom je vsako osebo poklical po imenu, vprašal, kakšna hudodelstva je zagrešila, in jo opomnil, naj v prihodnje zaseje še več zla. Na koncu je razgalil svojo zadnjo plat in jo prisotnim ponudil v poljub. Poživljeni od njegovih besed so se vrgli na delo."

"Hudič jih je poslal nad svojega osebnega sovraga: kralja Jakoba VI. Satanovi podložniki so priklicali neurje, v katerem sta vladar in njegova mlada danska nevesta skoraj izgubila življenje. Čarovnice so zvarile strupeni napoj, da so ga nastavile nad podboj ali prag v kraljevi palači. Priskrbele so si kos oblačila Jakoba VI., s katerim so mu zavdale, in slednjič naredile še voščeno figurico kralja, da so jo vrgle v ogenj."

Vsaj tako so zadeve videli sodniki, ki so razkrili zaroto zoper kralja. Spektakularni proces proti čarovnicam iz North Berwicka je trajal kar dve leti. "Več kot 70 obtoženih so na koncu obsodili. Med njimi sta bila tudi zdravilka Agnes Sampson, ki so jo januarja 1591 po hudem mučenju obglavili in sežgali, ter dr. John Fian, ki je na grmadi, ko so ga že požirali plameni, preklical priznanje, izsiljeno z mučenjem."

