Krvoločni volkodlaki

Vse do danes govorimo predvsem o čarovnicah – ženskah, a četrtina preganjanih je bila moških

V članku Christopha Gunkla z naslovom Krvoločni volkodlaki, boste med drugim lahko prebrali, da vse do danes govorimo predvsem o čarovnicah – ženskah. Toda zgodovinska stvarnost je bila drugačna: četrtina preganjanih je bila namreč moških.

To je leta 1999 izračunal zgodovinar Rolf Schulte v svoji znanstveni razpravi Čarovniški mojstri iz podatkov enainšestdesetih regionalnih raziskav. Na območju Svetega rimskega cesarstva nemškega naroda je naštel 19.050 žrtev čarovniških procesov, od tega 4575 moških: delež je bil 24-odstoten.

Moški so tako kot ženske izvajali "dobro", belo magijo, zdravilce ali mage pa so slej ko prej osumili, da povzročajo tudi slabo. Leta 1601 se je nekdo na praškem dvoru cesarja Rudolfa II. pritožil nad glavnim komornikom, rekoč: "Ukvarja se s črno magijo." Obtožil ga je, da je zavdal cesarju.

Na Koroškem je bilo v obdobju od leta 1630 do 1730 med žrtvami preganjanja čedalje več moških. Nekaj časa je bilo moških celo 90 odstotkov, čeprav je bilo še okoli leta 1600 razmerje ravno obratno.

"Govorice pa niso imele vedno resnih posledic. Čudežnega zdravilca, maga in alkimista doktorja Johanna Georga Fausta iz nemškega Knittlinga, ki je podlaga za Goethejevega slavnega Fausta, niso nikoli kazensko preganjali. Tudi Goethejev literarni doktor Faust ni končal na grmadi, čeprav je prodal dušo hudiču."

Toda marsikje so začeli magijo enačiti s čarovništvom in preganjanje se je okrepilo. Iz Schultejeve razprave je razvidno, da so se regionalni in časovni okviri močno razlikovali." V Šleziji je delež preganjanih žensk v obdobju od 1450 do 1757 znašal 89 odstotkov, na Koroškem pa je bilo od leta 1630 do 1730 med žrtvami preganjanja čedalje več moških. Nekaj časa je bilo moških celo 90 odstotkov, čeprav je bilo še okoli leta 1600 razmerje ravno obratno."

