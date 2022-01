Kdor se je zoperstavil lovu na čarovnice, je potreboval veliko poguma

Od zgodnjega krščanstva so obstoju čarovnije oporekali številni cerkveni glavarji, duhovniki in preprosti verniki

V novi posebni številki MLADINA ZGODOVINA: ČAROVNICE, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, obravnavamo obračune z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, v posebni izdaji ČAROVNICE pa boste lahko izpod peresa različnih avtorjev in avtoric prebrali poglobljene članke o ravnanju z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

V članku Marka Rosemana z naslovom O slepilih demonov, boste lahko med drugim prebrali, da kdor se je zoperstavil lovu na čarovnice, je potreboval veliko poguma – in dobre živce.

V stoletjih preganjanja so v Evropi in njenih kolonijah umorili od 50 do 60 tisoč ljudi, številne na precej grozovit način. "Lahko bi se vprašali, zakaj ni bilo žrtev še bistveno več, saj je bil za preganjanje na voljo ustaljen vzorec, pa tudi voljnih storilcev ni primanjkovalo. A čeprav je bilo v cerkvah veliko fanatičnih preganjalcev čarovnic in čarovniških teoretikov, se je vedno našlo tudi precej odločnih nasprotnikov."

Od zgodnjega krščanstva so obstoju čarovnije oporekali številni cerkveni glavarji, duhovniki in preprosti verniki. "Le vsemogočni bog določa potek stvari na Zemlji, so utemeljevali svoje prepričanje. In nesrečni udarci usode – neurja, slabe letine, pa tudi bolezni in smrt – so le preizkušnje ali kazen, ki jih naloži bog, ne pa moč domnevnih čarovnic in ljudi, ki so prodali dušo hudiču."

Eden prvih nasprotnikov lova na čarovnice v Evropi je bil leta 1515 rojeni nemško-nizozemski zdravnik Johann Weyer. Oče ga je poslal v uk k polihistorju Agrippu iz Nettesheima, ki je branil ženske, obtožene čarovništva.

Domnevne čarovnice, če so jim sploh lahko dokazali njihova zavržena dejanja, so bile v njihovih očeh le grešnice, ki z obžalovanjem in pokoro lahko spet najdejo pot nazaj k bogu.

V renesansi in humanizmu 15. in 16. stoletja so se teološki argumentaciji proti preganjanju čarovnic pridružili še pravni, znanstveni in medicinski pomisleki.

VEČ PREBERITE V POSEBNI ŠTEVILKI MLADINE ČAROVNICE >>