Zahteve, ki so pomembne za vse volivce in volivke v Sloveniji

Iniciativa Glas ljudstva bo političnim strankam, ki bodo kandidirale na naslednjih volitvah, v sredo ob 11. uri na Trgu republike javno predala zahteve državljank in državljanov

Nova neprofitna stanovanja, reševanje podnebne krize, možnost odpoklica parlamenta, pravična obdavčitev kapitala – to je le nekaj zahtev, o katerih se bodo morali opredelili politiki, če želijo dobiti glas ljudstva

© Borut Krajnc

V sredo, 19. januarja, bo iniciativa Glas ljudstva političnim strankam, ki bodo kandidirale na naslednjih državnozborskih volitvah, ob 11. uri na Trgu republike v Ljubljani predala zahteve, ki so plod dela strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področij in so relevantna za vse volivce in volivke v Sloveniji. Iniciativa Glas ljudstva vključuje že več kot 100 organizacij in več kot 1800 posameznikov in posameznic.

"Zelo pomembno je, da se čim več naših političnih predstavnikov in predstavnic pridruži, saj bomo na podlagi njihovih odzivov na naše zahteve lahko oblikovali spletno orodje, kjer bodo volivci in volivke podali stališča na iste zahteve kot stranke, na koncu pa bodo prejeli rezultat ujemanja z različnimi strankami. Upamo, da bo to ljudem olajšalo izbor stranke, ki so ji pripravljeni zaupati svoj glas in da bo to tudi pozitivno vplivalo na volilno udeležbo," so člani in članice iniciative Glas ljudstva zapisali v sporočilu za javnost.

Glas ljudstva

"Ko bomo prejeli odzive strank na naše zahteve, bomo vzpostavili spletno orodje za volivce in volilke, s katerim bodo lahko preverili, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank," so dodali.

V iniciativi so poudarili, da je prihodnost Slovenije in civilne družbe odvisna od maksimalne volilne udeležbe, zato bodo organizirali tudi vseslovensko terensko in spletno kampanjo spodbujanja ljudi, da se udeležijo volitev in da "skupaj zagotovimo rekordno udeležbo na volitvah".

Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva zato vabi vse politične stranke, ki imajo namen kandidirati na prihajajočih državnozborskih volitvah (tudi tiste, ki uradno še niso ustanovljene), da se jim v sredo ob 11. uri pridružijo na Trgu republike, kjer jim bodo javno predali zahteve.

"Verjamemo, da nam je vsem pomembno, da se čim več ljudi udeleži volitev in da volivci in volivke izberejo stranko, ki bo resnično zastopala njihove interese," so sklenili.

