Čarovnice letijo

Kako naj razumemo sliko slavnega španskega slikarja?

Francisco de Goya: Čarovnice letijo

V novi posebni številki MLADINA ZGODOVINA: ČAROVNICE, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, obravnavamo obračune z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, v posebni izdaji ČAROVNICE pa boste lahko izpod peresa različnih avtorjev in avtoric prebrali poglobljene članke o ravnanju z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

V članku Kathrin Maas z naslovom Francisco de Goya: Čarovnice letijo, boste lahko med drugim prebrali, kako naj razumemo sliko slavnega španskega slikarja Čarovnice letijo, ki spada v niz šestih slik, na katerih je Francisco de Goya upodobil čarovništvo in praznoverje.

Dva moža sta se v temni noči povzpela na hrib. Pot, po kateri sta prišla, izginja v temo. Nad njima lebdijo tri čarovnice, ki so močno osvetljene. Odete so v plahutajoča krila, njihova koničasta pokrivala pa so na vrhu razklana. V njihovih rokah leži gol, negiben mladenič. Držijo ga v zraku.

Moža na tleh se trudita zavarovati pred vplivom letečih bitij. Eden se je vrgel na tla in si z obema rokama zatiska ušesa, drugi se skriva pod belim prtom. Noče videti, kaj se dogaja nad njim.

Še v 18. stoletju, v času razsvetljenstva, so se številni bali čarovnic in demonov, hkrati pa polagali vero v magijo in čarovnijo ter upali, da jim bo pomagala pri hudih boleznih.

Kaj natanko se dogaja nad njima? Kaj bi videla, če bi odprla oči in se ozrla navzgor? Bi spoznala, da tam ni ničesar, le tema? Bi spoznala, da so tri lebdeče čarovnice le plod njune domišljije? Da je njuno prepričanje zmotno?

"Francisco de Goya (1746–1828) se na sliki Čarovnice letijo mojstrsko spopade z globoko zakoreninjeno, v španski družbi široko razširjeno vero v čarovnice. Še v 18. stoletju, v času razsvetljenstva, so se številni bali čarovnic in demonov, hkrati pa polagali vero v magijo in čarovnijo ter upali, da jim bo pomagala pri hudih boleznih. Francisco de Goya je okrcal to staro ljudsko verovanje. Po njegovem je oviralo napredek in razum. Proti čarovniškim mitom se je boril skupaj z razsvetljenskimi krogi španskega višjega sloja."

