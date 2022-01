Vrhovni nacisti so čarovnice častili kot varuhinje poganskih modrosti

Vodja SS Heinrich Himmler je bil fanatičen rasist in pobudnik holokavsta. Nekoliko manj pa je znan po tem, da je prav obsedeno raziskoval preganjanje čarovnic.

Dve leti po prevzemu oblasti, leta 1935, je Himmler varnostni službi SS naročil, naj oblikuje raziskovalno skupino, ki se bo poglobila v preganjanje čarovnic. Z njegovim nalogom se je tako začela najobsežnejša preiskava lova na čarovnice do takrat.

Himmlerjeva navidezna obsedenost s čarovnicami je imela namen: prikazati, da za čarovniškimi procesi stoji rimskokatoliška cerkev, ki je tako iztrebljala prave Germanke.

Toda znanost je bila za Himmlerja samo sredstvo za dosego cilja. Zbrano gradivo je želel uporabiti predvsem kot orožje proti cerkvam in krščanstvu. Propagandni cilj raziskovanja čarovnic je bil jasen že od vsega začetka. V govoru ob prazniku kmetov v Goslarju novembra 1935 je Himmler omenil grmade, na katerih je zgorelo nešteto mučenih mater in deklet iz vrst nemškega naroda. Brez kakršnekoli zgodovinske podlage si je vrhovni esesovec upal trditi: "V številnih primerih lahko le slutimo, da je imel svoje krvave prste vmes naš večni sovražnik, Jud, ali katera od njegovih organizacij.

"Himmler se je s tem navezal na referat enega višjih esesovskih častnikov Horsta Rechenbacha. Vodilni funkcionar Državnega stana za prehrano (Reichsnährstand), ene od stanovskih organizacij pod vodstvom nacistične stranke NSDAP, je dan prej na isti prireditvi govoril o čarovnicah in čarovnikih zgodnjega novega veka kot pričah boja germanskih plemen proti rimski cerkvi. Trdil je: "Ta norost je terjala več sto tisoč žrtev naše krvi, tako na katoliških kot protestantskih področjih."

