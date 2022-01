Pohlep

V SDS so se v želji, da bi si podredili še zadnjo državno banko (Slovensko izvozno in razvojno banko), zapletli v spiralo kaznivih dejanj

Marjan Divjak je kot predsednik nadzornega sveta SID banke režiral umazano igro. Ta teden, potem ko je bila odigrana, ga je Pahor predlagal za viceguvernerja.

V tem članku pišemo o spornem postopku imenovanja uprave Slovenske izvozne in razvojne banke (SID), to je še zadnje banke v večinski lasti države, ki utegne v bližnji prihodnosti kot javna institucija voditi deljenje več sto milijonov evropskih evrov za obnovo, digitalizacijo in zeleni prehod. »Prepričana sem, da je denar nacionalnega načrta za okrevanje že razdeljen in da ne mi ne vi od njega ne bomo imeli največje koristi,« je nedavno v intervjuju za Mladino dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Ključ do razdelitve tega denarja lahko leži v tudi SID banki – v njenih skladih in komisijah, ki bodo delile denar in odločale o porabi.