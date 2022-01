Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

»To je abolicija za ljudi s političnega vrha«

Boštjan Valenčič, predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije

© Borut Krajnc

Vladni poslanci so pretekli teden v odboru za pravosodje potrdili predlog zakona, ki tako skrajšuje zastaralne roke v kazenskih postopkih, da onemogoča kazenski pregon gospodarskega kriminala, korupcije, zlorab položaja in drugih zapletenih oblik kriminala. Še več, s trenutkom uveljavitve zakona bi se ustavila velika večina odprtih kazenskih postopkov, tudi postopek zoper premiera Janeza Janšo v zadevi Trenta. O razlogih, namenih in učinkih nove zakonodaje smo se pogovarjali z Boštjanom Valenčičem, tožilcem specializiranega državnega tožilstva in predsednikom Društva državnih tožilcev Slovenije.

Zakaj preiskovanje in pregon, policijsko in tožilsko delo v zadevah gospodarskega kriminala, korupcije, zlorab položaja terjajo svoj čas?