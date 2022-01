Fafangel: »Spremenil bi sistem testiranja«

Predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel med drugim ocenjuje, da v najboljšem primeru že marca karantene ne bodo več potrebne

Mario Fafangel

© Uroš Abram

"Če bo naš obrambni zid, ki smo ga zgradili z imunostjo, prebolevnostjo in cepljenjem, zdržal, si predstavljam, da bi lahko šli po poti držav (Anglija, Irska, Danska), torej po poti sproščanja oziroma prilagajanja omejitev. To še ne pomeni popolnega olajšanja, češ, to je to in dajmo s tem živeti, ampak pomeni prilagojen pristop blaženja, obvladovanja epidemije (mitigacija). Ko bomo prišli do tega trenutka, bo treba poiskati pristope, ki so življenjski, ter še vedno zaupati cepljenju, še posebej za ranljive skupine," je med drugim dejal predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel v pogovoru za Svet24.

Po njegovem mnenju v tej fazi obvladovanje epidemije s karantenami ne bi bilo več smiselno, bi pa ohranili nekaj milejših ukrepov. Poudarek bi bil na nekaterih kritičnih lokacijah, kot so zdravstvo, DSO-ji ter vzgoja in izobraževanje. "Tem institucijam moramo omogočiti varno delovanje. Ohranili bi aplikacijo Ostani zdrav, ki omogoča obveščanje o tveganih stikih. Samotestiranje mora ostati dostopno za celotno prebivalstvo, tudi maske v notranjih prostorih bi priporočal še nekaj časa. Vse je odvisno od tega, kam nas bo omikron pripeljal, ampak recimo, da je to moja vizija tega, kar bi se lahko zgodilo v naslednji fazi," je pojasnil Fafangel.

"Pri sistemu testiranja bi se osredotočil na tiste, ki test potrebujejo za klinično obravnavo. Za namene spremljanja (štetja) pa je, kot rečeno, potreben drugačen sistem, osnovan na vzorcu. Ob tem je treba ponovno premisliti vlogo in obstoj pogojev PCT. Ob tem se morajo ukrepi uskladiti na ravni EU."



Mario Fafangel,

predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ

Pri sistemu testiranja bi se osredotočil na tiste, ki test potrebujejo za klinično obravnavo. "Za namene spremljanja (štetja) pa je, kot rečeno, potreben drugačen sistem, osnovan na vzorcu. Ob tem je treba ponovno premisliti vlogo in obstoj pogojev PCT. Ob tem se morajo ukrepi uskladiti na ravni EU. Mi se lahko odločimo marsikaj, ampak če naši ukrepi ne bodo v sozvočju z ostalimi državami, bo težko zagotoviti mobilnost prebivalstva med državami," pravi Fafangel.

Moramo pa se zavedati, da se situacija še vedno lahko tudi poslabša. "Verjetno smo si z omikronom na svetovni ravni kupili nekaj mesecev, ki jih moramo izkoristiti za precepljenost prebivalstva na svetovni ravni, da se izognemo novim različicam, sicer obstaja verjetnost, da se bomo vrnili v ekstreme, ki smo jim priča zadnji dve leti, velika. Evropa je namreč varna, je precepljena, države v razvoju niso. V Evropi smo razdelili več poživitvenih odmerkov kot ponekod prvih odmerkov. V državah z nizko precepljenostjo je omikron še vedno tako nevaren, kot je bil virus pri nas na začetku leta 2020," je še opozoril.

PREBERITE TUDI: