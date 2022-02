Kako komunicirati nekaj, kar je nevidno?

Razstava Taljenje ponuja odgovor na vprašanje, kako sporočati znanost. Danski fotograf in naravovarstvenik Klaus Thymann preko fotografije sporoča znanstvena dognanja na področju podnebnih sprememb.

© Simon Norfolk & Klaus Thymann

Danski fotograf in naravovarstvenik Klaus Thymann, čigar razstava Taljenje je na ogled v Galeriji Jakopič v Ljubljani, je obiskal ledenike na kar šestih celinah. S fotografijo se ukvarja že od zgodnjega najstništva, preko nje pa sporoča znanost in njena dognanja na področju podnebnih sprememb.

Thymann je skupaj s 16 avtoricami in avtorji, zbranmi pod okriljem nevladne organizacije Project Pressure, podpisal projekt komparativne fotografije z naslovom Taljenje (orig.: Meltdown). Poslanstvo organizacije je prikazovanje podnebne krize, že več kot deset let pa sodeluje s svetovno priznanimi umetnicami in umetniki, ki po njenem naročilu po vsem svetu izvajajo odprave. Na njih sodelujejo z znanstvenicami in znanstveniki in tako zagotovijo verodostojnost svojega dela, so zapisali v Galeriji Jakopič. Gre sicer za "znanstveno in poetično pripoved o posledicah podnebnih sprememb, ki so najbolj otipljive prav v primeru taljenja ledenikov," so še zapisali.

"Podnebne spremembe so najbrž najpomembnejša zadeva, s katero se sooča človeštvo," je v pogovoru za STA dejal Thymann, ki je projekt zastavil pragmatično: "Kako komunicirati nekaj, kar so v bistvu le delci, kar je nevidno?"

Napake pri sporočanju o realnosti podnebnih sprememb so doprinesle k slabim odzivom človeštva v preteklosti, je prepričan Thymann: "Ko pridemo do okoljskih vprašanj, postane očitno, da so znanstveniki zelo slabi komunikatorji. In to je bilo škodljivo za odziv na podnebne spremembe, saj je bila znanost javnosti sporočena na zelo slab način." To je po mnenju kuratorja tudi spodbudilo kampanjo dezinformacij, ki so jo sprožili veliki onesnaževalci, kot so denimo naftna podjetja. "Vse to je učinkovalo na način, da smo znanost v njenem jedru postavili pod vprašaj. Ne prevprašujemo gravitacije, podnebne spremembe pa smo prevpraševali, kot da bi bile nekaj, o čemer lahko imamo mnenje. A gre za znanstveno dejstvo," je povedal Thymann.

Pri Project Pressure so zato želeli ustvariti nekaj, kar bi probleme podnebnih sprememb sporočalo na način, ki bi ga lahko razumela cela vrsta občinstev, od otrok do znanstvenikov. "Če pogledate kaj so učinki podnebnih sprememb, gre za spremembe v vremenskih sistemih, za dogodke, povezane z vremenom, kot so poplave, požari, suše in podobno. Vse to nas pušča odprte za skepso, da morda ne gre za posledice podnebnih sprememb. Zato smo si izbrali ledenike. Kajti vzrok za spremembe mase ledenikov skozi leta so lahko le podnebne spremembe in nič drugega," je dejal Thymann, ki svoje umetniške projekte najprej vedno preveri pri svoji 11-letni hčerki Matildi."

Poslanstvo skupine Project Pressure je s pomočjo umetnosti navdihniti delovanje. Zato so ob razstavi organizirali še dve konkretni akciji. "Imamo peticijo, ki jo ljudje lahko podpišejo in smo jo objavili v sklopu galerije in dogodkov petki za prihodnost v Sloveniji. Ob tem se trudimo tudi, da bi toplogredne pline uradno definirali kot onesnaževalce. Pomembno je, kako poimenujemo stvari," meni Thymann. "Če govorimo o toplogrednih plinih, to lahko pomeni marsikaj, če govorimo o onesnaževalcih, pa vemo, da gre za nekaj slabega. Spoznati moramo, s čim se spopadamo in spremeniti narativo na takšen način, da bo to privedlo do akcije." Pomen umetnosti v boju proti podnebnim spremembam je v tem, da razjasni nekaj, kar je težko ubesediti, in na ta način vodi do dejanj. "Če lahko znanost postane spodbudna in zabavna, menim, da lahko resnično vzdramimo zanimanje ljudi zanjo," je bil optimističen fotograf.

Organizacija Project Pressure je bila ustanovljena leta 2008, od takrat pa so umetnike v družbi znanstvenikov pošiljali na ekspedicije vsem svetu. "Na ta način smo nekako zgradili to razstavo," je dejal fotograf Thymann. Ob tem se je pred leti lotil še študija ekologije: "Oba moja starša sta znanstvenika. Mama se je ukvarjala s forenzično znanostjo, oče pa je bil veterinar. Znanost je bila tako vedno prisotna v našem domu. Leta 2010 sem se tudi sam vpisal na študij ekologije, saj sem spoznal, da če sporočam znanost javnosti in govorim s toliko znanstveniki, moram nekako formalizirati to, kar počnem. Študij sem končal leta 2015, tako da imam tudi jaz zdaj diplomo iz znanosti," je še dejal Thymann.

