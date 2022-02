Danes na protivladnem protestu zbiranje podpisov za referendum

Na današnjem protestu bodo petkovi protestniki in protestnice obenem zahtevali tudi zaustavitev razprodaje slovenskih biserov madžarskim interesom

Petkov protivladni protest z jasnim sporočilom

© Gašper Lešnik

Protestna ljudska skupščina je za danes ob 19. uri na Trgu republike v Ljubljani napovedala protivladni protest, na katerem bodo zbirali podpise za referendum proti nabavi oklepnikov "za vojne v tujini" in obenem zahtevali tudi zaustavitev razprodaje slovenskih biserov madžarskim interesom.

"Strahovladi se iztekajo dnevi, pred odhodom pa poskuša čimveč porabiti, razgrabiti in razprodati. Tako bi vlada raje prepustila Hotele Sava, ki se nahajajo na najboljših domačih turističnih destinacijah, Madžarski, kot pa, da bi jih odkupila za 35 milijonov evrov. Hkrati pa bi z največjim veseljem preplačali kar 412 milijonov evrov za oklepnike, katerih edini namen je udeleževanje v kolonalističnih vojnah na drugem koncu sveta."



Protestna ljudska skupščina

"Strahovladi se iztekajo dnevi, pred odhodom pa poskuša čimveč porabiti, razgrabiti in razprodati. Tako bi vlada raje prepustila Hotele Sava, ki se nahajajo na najboljših domačih turističnih destinacijah, Madžarski, kot pa, da bi jih odkupila za 35 milijonov evrov. Hkrati pa bi z največjim veseljem preplačali kar 412 milijonov evrov za oklepnike, katerih edini namen je udeleževanje v kolonalističnih vojnah na drugem koncu sveta," so zapisali v napovedi današnjega protesta. Poudarili so, da morajo zbrali 2.500 podpisov, da lahko sprožijo začetek postopka za referendum.

PREBERITE TUDI: