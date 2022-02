Monika Weiss | foto: Uroš Abram

»Aktualna prodaja Savinih turističnih zmogljivosti na najboljših lokacijah se mi zdi napaka«

Dr. Mojmir Mrak, ekonomist

© Uroš Abram

Mojmir Mrak (1954) je doktor ekonomije ter raziskovalec in redni profesor za področje mednarodnih financ in ekonomskih politik EU na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot gostujoči profesor predava na podiplomskem študiju financ na Wirtschaftsuniversität na Dunaju in na Burgundy School of Business v francoskem Dijonu. V zadnjih dveh desetletjih je bil član številnih vladnih strokovnih skupin, med drugim je v letih 2000–2002 sodeloval pri pogajanjih ob pridruževanju EU in je soavtor slovenske pristopne strategije. Večkrat so ga prepričevali, naj prevzame funkcijo finančnega ministra, a ga niso nikoli prepričali.

Govorila sva predvsem o tem, kar prihaja.

V ponedeljek je Statistični urad objavil, da so bile januarja letos drobnoprodajne cene za 5,8 odstotka višje kot januarja lani in za 0,4 odstotka višje kot decembra. Ob energentih se draži zlasti hrana. Zagotovil, da gre za začasno povišanje cen, je vse manj. Po zadnji seji sveta ECB prejšnji teden je celo slovenski guverner izjavil, da utegne rast cen vztrajati na povišanih ravneh »dlje od pričakovanj« in da »ostajajo okrepljeni tudi širši inflacijski pritiski«.