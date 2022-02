Žrtve duhovnikov pozivajo k preiskavi

Kampanja Onkraj velike tišine se zavzema za neodvisno preiskavo klerikov, ki so spolno zlorabljali otroke

Žrtve duhovnikov, ki so spolno zlorabljali otroke v Italiji so včeraj predstavile kampanjo Onkraj velike tišine, s katero se zavzemajo za neodvisno preiskavo zlorab klerikov, ki se izvajajo na pragu Vatikana. Devet skupin je oblikovalo konzorcij, katerega cilj je pritiskati na državo, naj sproži preiskavo po vzoru Francije in Nemčije.

"Zahtevamo, da italijanska škofovska konferenca (CEI) čim prej ustanovi neodvisno komisijo za preiskovanje zlorab v Cerkvi. Zahtevamo strokovno preiskavo, ki bo odprla arhive vseh škofij in vseh samostanov," je dejal tiskovni predstavnik konzorcija. Člani prav tako zahtevajo, da žrtve zlorab prejmejo odškodnino za kazniva dejanja, storjena zoper njih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vlada mora ukrepati, izkoristiti zagon, ki so ga ustvarile nepristranske preiskave drugod," je povedal ustanovitelj združenja Rete L'Abuso (Mreža zlorab) Francesco Zanardi, ki ga je duhovnik zlorabil kot mladega najstnika. "Če Italija ne bo ukrepala zdaj, se bojim, da nikoli ne bo," njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Vlada mora ukrepati, izkoristiti zagon, ki so ga ustvarile nepristranske preiskave drugod."



Francesco Zanardi,

Rete L'Abuso (Mreža zlorab)

Za preživele je najpomembnejše, "da poskrbijo, da se to nikoli več ne ponovi", je povedala ustanoviteljica skupine za podporo družinam Cristina Balestrini, katere sin je bil prav tako žrtev spolnega napada duhovnika. Opozorila je, da veliko žrtev naredi samomor in da "za to nihče ne ve".

Združenje Rete L'Abuso je zabeležilo več kot 300 duhovnikov od skupno 50.000 po vsej državi, ki so bili v zadnjih 15 letih obtoženi ali obsojeni spolne zlorabe otrok. Opozorili so, da je sicer nemogoče priti do natančnih številk o obsegu problema. Združenje je združilo moči s tednikom Left, da bi ustvarila bazo podatkov o primerih. Ta bo od petka na voljo na spletu in že vsebuje podrobnosti o zlorabah več kot 140 žrtev.

Najvišji vatikanski svetovalec za zlorabe klerikov Hans Zollner je pred tem povedal, da je po preiskavah v drugih državah napočil čas, da ukrepa tudi Italija.

Papež Frančišek, ki je poostril kazni za zlorabljajoče duhovnike, je v ponedeljek poenostavil kongregacijo za nauk vere, ki obravnava pritožbe zaradi zlorab, da bi pospešil reševanje primerov.

Toda Zanardi je dejal, da "ne bi verjel" v interno preiskavo, do Cerkve pa so nezaupljivi tudi drugi člani kampanje, še poroča AFP.

PREBERITE TUDI: