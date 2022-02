Poslanke in poslanci o pravici do splava

V Inštitutu 8. marec pripravljajo publikacijo o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, o stališčih so povprašali poslance in poslanke. Janševa koalicija jim ni odgovorila že več kot 130 dni.

Shod proti pravici do splava v Ljubljani (v soorganizaciji Zavoda Živim)

© Željko Stevanić

V lokalu Zorica nad klubom K4 v Ljubljani bo danes ob 18. uri okrogla miza o pravici do splava, reproduktivnih pravicah in kakovosti informacij, ki zagotavljajo svobodno izbiro o rojstvu otrok in o tem, kakšna je splošna družbena klima glede odnosa do splava v Sloveniji. Organizator pogovora je Inštitut 8. marec.

"Matej Tonin je pred štirimi leti v intervjuju dejal, da je za to, da se v Sloveniji oteži pot do splava. V Inštitutu 8. marec bomo del predvolilnih aktivnosti namenili tudi analizi mnenj različnih političnih strank do reproduktivnih pravic. Pripravljamo publikacijo o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, o stališčih smo povprašali poslance in poslanke različnih strank. Koalicija nam ni odgovorila že več kot 130 dni," so zapisali v Inštitutu 8. marec in dodali, da pripravljamo tudi dogodke, na katerih bodo poslanci in poslanke predstavljali svoja stališča do reproduktivnih pravic.

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je neodtujljiva ustavna pravica, ki jo v Sloveniji zagotavlja 55. člen ustave, ki nalaga tudi, da država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine. Želja po sistemskem nadzoru nad reproduktivnimi pravicami žensk pa s tem ni izginila.

Na okrogli mizi bodo gostili poslanke in poslanca političnih strank: Jerco Korče (LMŠ), Natašo Sukič (Levica), Andrejo Katič (SD), Branislava Rajića (SAB) ter Jasmino Jerant, Vesna in Petro Kovačec (Piratska stranka). Dogodek bo moderirala članica programskega odbora Inštituta 8. marec, Marja Kodre.

