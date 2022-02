Putin v separatistični regiji v Ukrajini pošilja vojsko

Ruski predsednik je odredil napotitev ruske vojske za "ohranjanje miru" v separatističnih regijah Doneck in Lugansk v Ukrajini, ki ju je priznal kot neodvisni državi

Vladimir Putin, ruski predsednik, verjame, da je "treba sprejeti odločitev, ki bi jo bilo treba sprejeti že zdavnaj"

Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil napotitev ruske vojske za "ohranjanje miru" v separatističnih regijah Doneck in Lugansk v Ukrajini, ki ju je danes priznal kot neodvisni državi. Iz sveta prihajajo ostri odzivi na poteze Kremlja, številni politični analitiki opozarjajo, da je svet pred pragom še ene morebitne vojne.

Kremelj je sporočil, da je bil poziv za priznanje neodvisnosti vložen "v povezavi z vojaško agresijo ukrajinskih oblasti in množičnim obstreljevanjem ozemlja Donbasa, ki vodi v trpljenje civilnega prebivalstva".

"Verjamem, da je treba sprejeti odločitev, ki bi jo bilo treba sprejeti že zdavnaj, in nemudoma priznati neodvisnost in suverenost ljudskih republik Doneck in Lugansk," je dejal Putin, ki je z voditeljema obeh separatistični regij v Kremlju nato podpisal sporazuma o medsebojni pomoči.

Putin je v televizijskem nagovoru Ukrajino pozval, naj takoj konča sovražnosti v Donbasu, sicer bo vsa odgovornost za prelivanje krvi v celoti na njeni strani. "Pozivamo tiste, ki so prevzeli in še vedno držijo oblast v Kijevu, naj takoj končajo vojaške operacije," je poudaril. "V nasprotnem primeru bo vsa odgovornost za morebitno nadaljnje prelivanje krvi v celoti na ukrajinskem vladajočem režimu."

Putin je v dolgem govoru, ki ga je prenašala ruska državna televizija, temeljito razdelal stanje v Ukrajini po padcu Sovjetske zveze (SZ) in pri tem dejal, da je bila Rusija ob razpadu SZ "oropana". Navrgel je tudi, zakaj po njegovem mnenju Ukrajina ni zares država.

Okrcal je tudi ukrajinske oblasti, dogodke iz leta 2014, v katerem so protestniki strmoglavili takratno ukrajinsko vlado, pa označil za "puč", pri čemer, da je bila Ukrajina "nadzorovana od zunaj".

Po podpisu priznanja obeh republik je naročil obrambnemu ministrstvu, naj na njuno ozemlje pošlje "vojsko za ohranjanje miru", zunanjemu pa, naj nemudoma vzpostavi diplomatske odnose z republikama.

