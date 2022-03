Razgradnja javne radiotelevizije

Odločitev odgovornih za prenos tujega TV-programa je bila nestrokovna, sramotna in ponižujoča za vse ustvarjalce javnega zavoda

Podpori pokončnim novinarjem in novinarkam RTV Slovenija je bil posvečen tudi 90. petkov protivladni protest

© Željko Stevanić

Režiserji na Televiziji Slovenija se ogorčeno odzivamo na prenose programa BBC World News s simultanim prevajanjem, ki smo jim bili priča minule dni. Odločitev vodstva Informativnega programa TV SLO ter vodstva TV SLO, da v programski pas med 20. in 22. uro na 2. program TVS uvrsti simultano prevajani prenos tujega novinarskega kanala, je omalovažujoča in nespoštljiva do lastnih ustvarjalcev, hkrati pa podcenjujoča in neprofesionalna do gledalcev in plačnikov RTV-prispevka.

Informativni program TV SLO, Televizijsko produkcijo ter Izvedbo programov sestavljajo številni visoko usposobljeni in strokovni sodelavci, ki so že v preteklih kriznih situacijah poskrbeli za izredna oddajanja, krizne programe in javljanja iz vsega sveta. To je naše poslanstvo, to je naš poklic, to je naša strast. Zato smo bili presenečeni, da domnevno niti enemu notranjemu sodelavcu Zunanjepolitične redakcije ni bilo ponujeno poročanje s fronte oz. vsaj v neposredni bližini vojnega dogajanja. Šele po skoraj enem tednu ene najhujših mednarodnih kriz tega tisočletja na bojišče odhaja honorarna dopisnica,

Prenosi tujejezičnega informativnega programa so problematični vsaj iz dveh vidikov; prvič, ker gre za že zapisano podcenjevanje in nezaupnico lastnim, sposobnim in profesionalnim sodelavcem; in drugič, ker gre za signal šibkosti, sindrom majhnosti v širšem družbenopolitičnem kontekstu.

Po drugi strani pa nad dogajanjem nismo presenečeni, saj razgradnjo javne radiotelevizije zaskrbljeno opazujemo že daljši čas. Ukinitev jutranjih poročil oz. preureditev v netelevizičen in negledljiv format ter ukinitev številnih drugih oddaj Informativnega programa so samo simptom širše težave, ki v resnici presega Informativni program in Televizijo Slovenija – neobstoječe vizije javnega zavoda RTV, največje kulturno-medijske institucije v državi. Neobstoj vizije, diletantizem in nestrokovno vodenje zaznavamo že daljše obdobje, saj je skupina režiserjev vse bolj odrinjena na rob odločanja, ustvarjanja in kreiranja oddaj. Režiserja kot ključnega soustvarjalca televizijskih programov se na RTV Slovenija vse bolj degradira; in z veliko žalostjo opažamo, da mnogi tudi številne dragocene izvedbeno-produkcijske sodelavce jemljejo kot samoumevne "priveske". To kaže na popolno nepoznavanje televizijskega ustvarjanja, ki je vedno skupinski izdelek.

Prenosi tujejezičnega informativnega programa so problematični vsaj iz dveh vidikov; prvič, ker gre za že zapisano podcenjevanje in nezaupnico lastnim, sposobnim in profesionalnim sodelavcem; in drugič, ker gre za signal šibkosti, sindrom majhnosti v širšem družbenopolitičnem kontekstu. Način poročanja in vsebina informativnega programa sta ena najpomembnejših stebrov suverenosti medija, države. Kakšno sporočilo daje osrednji, nacionalni, javni slovenski medij, ko prenaša informativni program tuje televizije? Ob dejstvu, da prenaša TV-program države, ki našemu kulturno-političnemu okolju ni blizu.

RTV Slovenija je kompleksen javni zavod, naši uporabniki lahko kredibilne in verodostojne informacije pridobijo iz različnih področij – na Televiziji Slovenija, Radiu Slovenija, Multimedijskem centru. In to so stebri, ki bi jih morala javna RTV gojiti in napajati z lastnimi vsebinami.

Zato ocenjujemo, da je bila odločitev odgovornih za dveurne prenose tujega TV-programa nestrokovna, sramotna in ponižujoča za vse ustvarjalce javnega zavoda.

