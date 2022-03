FOTOGALERIJA: »Orožje ni rešitev«

Shod za mir na Trgu republike v Ljubljani

Trg republike, Ljubljana

© Janez Zalaznik

Predstavniki več kot 30 različnih organizacij civilne družbe in številni drugi udeleženci so danes na shodu za mir na ljubljanskem Trgu republike pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Ukrajini, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora. Obenem pa so izrazili nasprotovanje stopnjevanju militarizacije.

Trg republike, Ljubljana

© Janez Zalaznik

Več utrinkov v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.