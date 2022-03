Janša na televiziji nagovoril Ukrajince: »Slovenci se zavedamo vaših težav«

Nagovor predsednika slovenske vlade je predvajala ukrajinska televizija 24 Kanal

Janša v nagovoru Ukrajincem

Slovenski premier Janez Janša je v videonagovoru ukrajinskemu narodu poudaril, da so "Ukrajinci tisti, ki so na pravi strani zgodovine in se borijo za pravično stvar". Njegov nagovor je predvajala ukrajinska televizija 24 Kanal, je danes na Twitterju objavila slovenska vlada.

Kot je še dejal Janša v video nagovoru v angleščini, se "Slovenci zavedamo težav, s katerimi se sedaj soočajo Ukrajinci", in pri tem spomnil na "vojno za samostojno Slovenijo leta 1991".

Premier Janša je Ukrajincem še sporočil, da s tem, ko branijo svojo državo, branijo tudi "svoje temeljne vrednote, ki so naše skupne, evropske in splošne temeljne vrednote". Z obrambo Ukrajine se po njegovih besedah borijo tudi za "vizijo naše celine, da bi bila svobodna in v miru sama s sabo".

"Vaš boj je tudi naš boj."



Janez Janša,

predsednik vlade RS

"Vaš boj je tudi naš boj," je še dejal predsednik slovenske vlade, ki se je v video nagovoru Ukrajincem tudi zahvalil za njihova "prizadevanja, odločnost, enotnost ter za njihov "izjemen pogum in žrtvovanje". Zagotovil jim je tudi, da njihov boj ne bo pozabljen.

"Ukrajinci niso in ne bodo ostali sami," je še dejal Janša in znova tudi potrdil solidarnost z Ukrajino ter svojo podporo takojšnji zagotovitvi jasne perspektive za hiter vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Nagovor je končal v ukrajinščini z besedami: "Slava Ukrajini".

Slovensko-ukrajinsko društvo pa je včeraj Janševo vlado opozorilo, da je proti izkoriščanju vojne v politično-strankarske namene in da je bil sredin (vladni) shod organiziran brez soglasja soustanoviteljev društva. Zloraba zgodovine in vojne v politično-strankarske razmere se nadaljuje tudi v Sloveniji.

"Zloraba zgodovine v politične namene je pred desetletji vodila v tragične vojne na ozemlju bivše Jugoslavije. Zato opozarjamo na nevarnost manipulacije s preteklostjo za razpihovanje sovraštva, ustvarjanja vojn, razčlovečenje sovražnikov in opravičevanje vojnih zločinov."



Zgodovinarji, podpisniki deklaracije Ubranimo zgodovino

Ob tem so se oglasili tudi številni priznani zgodovinarji z območja držav nekdanje Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije), ki so v deklaraciji z imenom Ubranimo zgodovino zapisali, da obsojajo ponarejanje zgodovine, njeno zlorabo in uporabo selektivne zgodovinske argumentacije za opravičevanje vojne politike in agresije na suvereno in mednarodno priznano državo Ukrajino.

"Zloraba zgodovine v politične namene je pred desetletji vodila v tragične vojne na ozemlju bivše Jugoslavije. Zato opozarjamo na nevarnost manipulacije s preteklostjo za razpihovanje sovraštva, ustvarjanja vojn, razčlovečenje sovražnikov in opravičevanje vojnih zločinov. Zgodovina je svobodna in avtonomna znanstvena disciplina, ki služi raziskovanju in razumevanju procesov preteklosti. Zgodovina ne sme služiti legitimiranju katerihkoli posamičnih nacionalnih aspiracij in ozemeljskih pretenzij," so zapisali zgodovinarji in dodali, da vstajajo v obrambo svoje discipline.

"Pozivamo vse politike, tako v svojih državah, kot relevantne politike na mednarodnem prizorišču, da vodijo odgovorno politiko spominjanja in poučevanja zgodovine, da prenehajo zlorabljati preteklost in se ne zanašajo na zgodovinarje, intelektualce in interesne skupine, ki podžigajo nacionalistične strasti in sovražni govor za uresničevanje lastnih interesov," so poudarili zgodovinarji in izpostavili, da dvigajo glas v obrambo svojega poklica in neovirane pravice do življenja in uveljavljanja vseh individualnih in kolektivnih identitet, v tem trenutku pa predvsem ukrajinske identitete in svobode državljanov Ukrajine.

