Lažne solze Evropske unije

Vojna je razgalila Putina, a tudi Ameriko, Nato, avtokracijo, kapitalizem in Evropsko unijo

Štirje pogumni možje: Premier Slovenije Janez Janša, premier Poljske Mateusz Morawiecki, premier Češke Petr Fiala in poljski namestnik premierja Jaroslaw Kaczyński med taktičnimi pripravami na vlaku na poti v Kijev

© Profimedia

Evropa je neverjetno ponosna na svojo enotnost in slogo. Ja, kar razmetava jo od ponosa, da je ob Putinovi invaziji v Ukrajino nastopila enotno in složno, da je »neprecedenčno« in »zgodovinsko« obsodila in sankcionirala Rusijo, da je podprla demokracijo, vladavino mednarodnega prava, človekove pravice in evropske Vrednote. Evropa ne more in ne more prehvaliti svoje velike in neomajne načelnosti – nenehno si čestita zanjo. Še enkrat smo pokazali, da smo vrhunec Civilizacije in Kulture!