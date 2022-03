Pirkovičev revanšizem

Imenovanje Igorja Pirkoviča za v. d. odgovornega urednika za nove medije na MMC

Sodelavca: Igor Pirkovič in Janez Janša na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je neformalno organizirala SDS /

Oktobra leta 2008 so zaposleni v multimedijskem centru (MMC) RTV SLO vodstvu javne radiotelevizije poslali pismo, v katerem so opozorili na skrb zbujajoče razmere v uredništvu. Ključna težava je bila v tem, da MMC, ki med drugim skrbi tudi za spletno stran radiotelevizije, že dve leti ni imel odgovornega urednika s polnimi pooblastili. Vodstvo naj bi zanalašč zavlačevalo postopke, vršilci dolžnosti pa naj bi se medtem menjavali kot po tekočem traku. A povod za protest zaposlenih je bil četrti urednik po vrsti. Ta naj bi v uredništvu povsem onemogočal primerne razmere za delo. Obtožili so ga, da posega v avtorsko delo novinarjev brez njihovega vedenja, hkrati pa so mu očitali, da naj bi grozil zaposlenim in da naj ne bi razumel narave spletnega medija. Taisti človek je prejšnji teden spet postal v. d. odgovornega urednika za nove medije na MMC. Igor Pirkovič.