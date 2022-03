Utišanje kritičnih

Iz informativnega programa TV Slovenija se za čas predvolilnih soočenj začasno poslavljajo oddaje Studio City, Tednik in Tarča. Gre še za eno v vrsti poskusov krnitve novinarske profesionalnosti na javni radioteleviziji – in to ravno v času, ko je ta najpomembnejša. Ker jim je letos tako povsem onemogočeno sodelovanje pri pripravi predvolilnih soočenj in povolilne analize, so ustvarjalci oddaj prepričani, da jih vodstvo RTV Slovenija, povsem podrejeno vladajočim strukturam v državi, želi na vsak način utišati. Zadnjo oddajo Studia City in Tednika pred več kot enomesečnim zatišjem si bodo gledalci lahko ogledali v ponedeljek, zadnja Tarča je bila predvajana v četrtek.