Lokalpropaganda

Črno na belem: Nova24TV financira tudi več kot 30 regionalnih spletnih strani, ki se izdajajo za lokalne novičarske portale

Tudi Peter Jančič je bil, dokler pod vlado Janeza Janše ni postal njihov odgovorni urednik Siola, na plačilni listi Nova24TV.

© Borut Peterlin

Leta 2018 so številni postali pozorni na kopico lokalnih in regionalnih portalov s podobno vsebino, blizu stranki SDS. To so bile lokalne spletne strani, kot so E-Maribor, Utrip Ljubljane, Primorska24, Gorenjski Utrip, E-koroška, Savinjsko-šaleške novice, Spodnje Podravje, Primorska24, Portal osrednje Slovenije, Notranjska, Goriški portal, Moja Dolenjska … Leta 2018 smo jih lahko našteli 13, danes jih je že več kot 30. Ustanovitelji, sodelavci, odgovorni uredniki in novinarji omenjenih internetnih strani so ves čas tajili, da bi bili povezani s kakšno od strank. Na novinarska vprašanja so v SDS zatrjevali »da SDS ni ustanoviteljica teh portalov«. Ko smo na Mladini nekatere od odgovornih oseb teh portalov marca 2018 poklicali, so nam zatrjevali, da se financirajo zgolj z reklamami, da kljub očitno propagandnim vsebinam na njihovih spletnih straneh niso povezani ne z Nova24TV ne s stranko SDS.