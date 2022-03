Kako prepoznati propagando?

Začela se je ena najbrutalnejših volilnih kampanj doslej, v kateri bodo vladajoči poskušali izbrisati spomin volivcev

SDS je dve leti politično kadrovala, napadala, žalila. Na koruptiven način so kupovali maske. Prepovedali so proteste. Pokorili so si stroko. Policijo. Pravosodje. Spravili so se na STA. V naslednjem mesecu bo Janez Janša storil vse, da ta spomin zbledi. (Fotografija je bila posneta na slavnostni akademiji SDS v Cankarjevem domu, 12. marca letos)

© SDS

Ves svet je zgrožen zaradi ruskega napada na Ukrajino. Vsi so šokirani. Vsi, razen Rusov. Ruski pisatelj in ekonomist Maksim Mironov je minuli teden takole opisal, kako se je sam zavedel tega. Ko je izbruhnila vojna, so bili vsi njegovi prijatelji presenečeni. Najprej seveda zato, ker je Putin vojno sploh začel, je zapisal. In potem zato, ker naj bi večina Rusov, kot so kazale tudi javnomnenjske raziskave, to vojno podpirala. Ker sam anketam sprva ni verjel, je naredil preizkus. Vprašal je svoj širši družinski krog, večinoma starejše od 60 let, kaj menijo o napadu na Ukrajino. Osupel je ugotovil, da jih je skoraj 90 odstotkov res odločno stalo za Putinovo politiko: »To so ljudje, ki me poznajo od rojstva. Bili so prijatelji mojih staršev, vedo, kdo sem, lahko mi zaupajo. A mi kljub temu več ne verjamejo, kar jim razlagam ali pišem. Lahko samo priznam poraz. Televizija me je premagala. Kar pa niti ni presenetljivo. Močna protiukrajinska propaganda se ni začela včeraj, ampak traja vsaj kakšnih osem let. Televizije in drugi množični mediji neprestano govorijo o zlih ukrajinskih fašistih, nacistih in nacionalistih. Pa o Natu, ki da to podpira. Hahaha, kdo verjame tem neumnostim – smo se na začetku spraševali. Ampak danes vidim, da smo se ujeli v svoje informacijske balončke, v katerih naši prijatelji delijo naša mnenja in se z nami o vsem strinjajo.«