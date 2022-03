»Nisem več samo upornica, sprijaznila sem se, da se moram uklanjati, da lahko preživim«

IZJAVA DNEVA

"Zame je resnični dosežek upora takrat, ko dosežeš mir s sabo. Zase lahko rečem, da sem se zares pomirila sama s sabo šele pred nekaj leti. Nisem več samo upornica, sprijaznila sem se, da sem del te družbe in se moram uklanjati, da lahko preživim. In da sem tudi takšna v redu. Zavedam se, da nista samo dve poti, pot revolucionarja, ki umre pri sedemindvajsetih na barikadah, ali pa pot nekoga, ki ves čas sprejema kompromise. Ne, lahko si oboje hkrati. Ker stvari niso črno-bele, niso samo za ali proti, vmes so številni odtenki."

(Režiserka Tijana Zinajić o tem, da je dosežek upora takrat, ko dosežeš mir s sabo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)

Tijana Zinajić

© Borut Krajnc

