»Ali si oskarji želijo takšne publicitete? Ne.«

Letošnja podelitev oskarjev zaradi zloglasne klofute povečala gledanost

Podelitev oskarjev vsako leto spremlja manj gledalcev in organizatorji si na različne načine prizadevajo, da bi povečali njeno gledanost. Letošnjo prireditev, ki bo v spominu ostala po klofuti, ki jo je nagrajenec za najboljšo moško vlogo Will Smith prisolil komiku Chrisu Rocku, naj bi si ogledalo okoli 15,36 milijona Američanov.

Preliminarni podatki o gledanosti, ki jih je v ponedeljek razkrila televizijska hiša ABC, kažejo na znatno povečanje števila gledalcev v primerjavi z lanskim rekordno nizkim številom, ko je prireditev v neposrednem prenosu na televiziji spremljalo 9,85 milijona gledalcev. A po pisanju francoske tiskovne agencija AFP gre še vedno za drugo najnižje število gledalcev v zgodovini televizijskih prenosov podelitve oskarjev. Uradne podatke o gledanosti bodo sicer objavili danes.

Trenutek, ko je Smith prisolil klofuto Rocku po šali na račun njegove žene, ki je zaradi avtoimune bolezni alopecije ostala brez las, je takoj zaokrožil po spletu ter sprožil nešteto memov in mnenj.

"Ali si Akademija želi takšne publicitete? Ne, ne želi. Ne želi si publicitete na račun nasilja na podelitvi oskarjev," je za AFP povedal novinar revije Variety Marc Malkin.

Smith se je sicer že opravičil Rocku za klofuto. "Moje obnašanje na podelitvi oskarjev je nesprejemljivo in neopravičljivo," je v ponedeljek zapisal na Instagramu. "Šale na moj račun so sestavni del mojega poklica. A šala o bolezni moje žene Jade je bila zame preveč. Odzval sem se preveč čustveno. Žal mi je in sram me je za to, kar sem storil," je dodal.

Na incident se je uradno odzvala tudi skoraj deset tisoč članska akademija, ki podeljuje nagrade. "Začeli smo uradno preiskavo dogodka," so zapisali v odzivu za javnost. "Dogodek bomo preiskali in razmislili o ukrepih, primernih za nastali položaj, v skladu s pravili naše organizacije in pravom zvezne države Kalifornije."

Po pravilih organizacije bi sicer takšno obnašanje lahko bilo razlog za izključitev iz akademije in prepoved sodelovanja na prihodnjih dogodkih. Enako zahtevo so izrazili tudi v sindikatu hollywoodskih igralcev, kjer pričakujejo, da bo Smith ustrezno kaznovan.

Kot še piše AFP, je sicer povečanje televizijske gledanosti pri oskarjih podobno kot pri podelitvah drugih nagrad, vključno s septembrsko podelitvijo televizijskih nagrad emmy. Številni podeljevalci nagrad so bili leta 2021 zaradi pandemije covida-19 prisiljeni prirediti virtualne slovesnosti ali podelitve v manjšem obsegu in te so pritegnile zelo malo občinstva.

Število gledalcev podelitve oskarjev se je lani glede na leto 2020, ko je prireditev pritegnila 23,6 milijona gledalcev, zmanjšalo za približno 50 odstotkov. Producenti podelitve oskarjev so letos, da bi dosegli večjo gledanost, uvedli tudi nekaj novosti. Med njimi sta vnaprejšnje snemanje razglasitve zmagovalcev v nekaterih manj zvezdniških kategorijah in nagrada za film, ki ga izberejo uporabniki Twitterja.

Na nedeljski podelitvi oskarjev je zlat kipec za najboljši film pobrala družinska drama o gluhih CODA režiserke Sian Heder.

