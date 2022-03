Oskarja za najboljši film prejela Coda

Največ oskarjev je na podelitvi, ki so jo prvič doslej povezovale tri voditeljice ‒ Wanda Sykes, Amy Schumer in Regina Hall, osvojil znanstveno-fantastični film Dune

Družinska drama Coda je osvojila tri oskarje.

Družinska drama o gluhih Coda režiserke Sian Heder je na sinočnji podelitvi filmskih nagrad v Los Angelesu pobrala oskarja za najboljši film leta, v spominu pa bo ostala klofuta nagrajenca za najboljšo moško vlogo Willa Smitha (Kralj Richard), ki jo je v živo na odru zadal komiku Chrisu Rocku zaradi norčevanja iz soproge Jade Pinkett Smith.

Največ oskarjev je na podelitvi, ki so jo prvič doslej povezovale tri voditeljice - Wanda Sykes, Amy Schumer in Regina Hall, je osvojil znanstveno-fantastični film Dune, ki je pobral šest "tehničnih" oskarjev - za montažo, ton, vizualne učinke, kinematografijo, izvirno glasbo in produkcijo.

Coda je imela le tri nominacije in je osvojila vse tri oskarje. Poleg oskarja za najboljši film še oskarja za priredbo scenarija (Sian Heder) in za stransko moško vlogo (Troy Kotsur).

0pmfrE1YL4I

Komik Chris Rock je pred najavo zmagovalca za najboljši dokumentarni film (Summer of Soul) zbijal šale na račun Javierja Bardema, ki je bil nominiran za najboljšo moško vlogo (Being the Ricardos) in njegove soproge Penelope Cruz, ki je bila nominirana za najboljšo žensko vlogo v filmu Vzporedni materi. Dejal je, da Bardem moli, da zmaga Smith, ker bo sicer žena jezna, če sam zmaga, ona pa ostane praznih rok.

slFiJpAxZyQ

Nato se je ponorčeval še iz soproge Willa Smitha Jade Pinkett Smith, ki ima pobrito glavo, ker trpi za boleznijo, zaradi katere ji izpadajo lasje. Komik je dejal, da že nestrpno pričakuje nadaljevanje vojaškega filma G. I. Jane z Jado Pinkett Smith v glavni vlogi. Smith je naenkrat stopil na oder in mu zadal klofuto, nato pa ga je kasneje še glasno zmerjal, da ima umazana usta, s katerimi naj ne omenja žene.

Smith je kasneje v govoru po osvojitvi svojega prvega oskarja hvalil celotno teniško družino Williams, o kateri govori film Kralj Richard in poudarjal, da je potrebno braniti družino. Vidno pretresen je med nizanjem zahval potočil tudi solze in na koncu izrazil upanje, da ga bo Ameriška filmska akademija po incidentu še kdaj povabila na podelitev.

BKP_0z52ZAw

Podelitev oskarjev se je začela s sestrama Venus in Sereno Williams, ki sta napovedali glasbeno točko Beyonce v živo iz Comptona, kjer sta začeli svojo teniško pot do svetovnega vrha. Športno vzdušje je dopolnil oskar za kratki dokumentarni film Kraljica košarke o športnici Luisi Harris, pri katerem sta kot producenta sodelovala nekdanja zvezdnika lige NBA Shaquille O'Neill in Stephen Curry.

Prvega oskarja v neposrednem televizijskem prenosu je dobila Ariana DeBose za stransko žensko vlogo v filmu Zgodba z Zahodne strani. DeBose je prva igralka latinsko-ameriškega izvora in odkrita LBGTQ igralka, ki je dobila oskarja.

7WLFJq-k138

Favorit Moč psa, ki je prišel na podelitev z 12 nominacijami je dobil oskarja za najboljšo režijo (Jane Campion), ki je med drugim premagala močno moško konkurenco Stevena Spielberga (Zgodba z Zahodne strani), Paula Thomasa Andersona (Sladičeva pica) in Kennetha Branagha (Belfast).

LRDPo0CHrko

Brannagh je potem dobil oskarja za najboljši izvirni scenarij, oskarja za najboljši film v tujem jeziku pa je osvojil japonski film Drive my Car.

6BPKPb_RTwI

Za najboljši celovečerni animirani film je bil razglašen Encanto, za kratki animirani film The Windshield Wiper, za kratki igrani film pa The Long Goodbye.

Podelitev je potekala v živo brez mask v dvorani Dolby. Voditeljice pa so zbijale šale med drugim na račun razlike v plačah moških in žensk v Hollywoodu. Dejale so, da vse tri skupaj za vodenje podelitve zaležejo za plačo enega moškega.

Večkrat je bila omenjena vojna v Ukrajini, vendar pa Akademija ni uslišala poziva igralca in režiserja Seana Penna, ki je želel, da bi na podelitvi v živo po videu iz Ukrajine nastopil predsednik Volodimir Zelenski.

Pred podelitvijo je bilo precej razburjenja zaradi novega načrta glede podelitve zlatih kipcev. Nagrade v osmih od 23 kategorij, vključno z nagrado za filmsko glasbo, montažo in kratki film, so namreč podelili že pred začetkom gala prireditve v živo.

Med prireditvijo so predvajali le izvlečke zahvalnih govorov nagrajencev. Sprememba je bila posledica tega, ker so zahvalni govori nagrajencev običajno predolgi, zaradi česar se prireditev podaljša čez odmerjen čas.

8x3WtIn6Xi4

myjEoDypUD8