Orodje, ki vam olajša sprejeti odločitev na volitvah

Parlameter spet omogoča spremljanje dela državnega zbora

Pred prihajajočimi volitvami so na inštitutu Danes je nov dan posodobili spletno orodje Parlameter, ki omogoča uporabniku spremljanje dela državnega zbora ter posameznih poslank in poslancev. Parlameter omogoča ogled osnovnih informacij o vseh poslancih in poslankah ter njihovem delu v obdobju tega sklica državnega zbora. Tako so v orodju med drugim predstavljeni njihovi govori in rezultati glasovanj, prisotnost na sejah, število podanih vprašanj oziroma pobud, delovanje v sklopu različnih delovnih teles ter odstopanje od glasovanj drugih poslancev.

Podobne podatke je mogoče pregledati tudi z vidika poslanskih skupin, s čimer lahko uporabniki in uporabnice preprosto analizirajo razlike v delovanju koalicije in opozicije. Mogoče si je ogledati tudi vse sprejete in zavrnjene zakone oziroma akte, pa tudi tiste, ki so še vedno v obravnavi. Parlameter omogoča tudi iskanje po ključnih besedah in s tem spremljanje le tistih tematik, ki so najpomembnejše za volivke in volivce.

Na inštitutu želijo tako zagotoviti dodaten nadzor nad poslanci in poslankami ter povečati transparentnost delovanja državnega zbora, s tem pa spodbuditi tudi politično udejstvovanje in aktivno državljanstvo. Orodje je namenjeno tudi novinarkam in novinarjem, drugim nevladnim organizacijam ter raziskovalkam in raziskovalcem.

Analize in vizualizacije na Parlametru so namreč pripravljene v obliki informacijskih kartic in so primerne za takojšnje deljenje oziroma objavo na spletnih mestih ter družbenih omrežjih. Orodje omogoča tudi izvoz podatkov, zato predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje vsebinske analize dela oziroma sprejetih odločitev v slovenskem parlamentu ter na podlagi teh izvedbo zagovorniških kampanj, ki lahko volivkam in volivcem olajšajo izbiro na državnozborskih volitvah.

