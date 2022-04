Frances Haugen, Facebookova žvižgačka: »Sovraštvo je najhitrejša pot do klika«

Podatkovna znanstvenica Frances Haugen je lani pustila službo v podjetju Facebook, ki se danes ponaša z novim imenom Meta in ima v lasti družabni omrežji Facebook in Instagram. Odpoved je dala zato, ker je na podlagi internih dokumentov ugotovila, da se je Facebook dobro zavedal škode, ki so jo povzročali njegovi izdelki, vendar v želji po dobičku proti temu ni bil pripravljen ukrepati.

© Profimedia

Zato je več tisoč dokumentov dala na vpogled javnosti in tako postala Facebookova žvižgačka. Pred dvema tednoma je nastopila na spletnem pogovoru, ki ga je pripravila slovenska pobuda za digitalno vzgojo Vsak.si, in na njem posebno pozornost namenila grožnjam, ki jih Facebook in Instagram pomenita za mlade, dotaknila pa se je tudi vprašanja lažnih novic in njihovega vpliva na demokratično odločanje. Po spletnem pogovoru si je vzela čas tudi za pogovor z Mladino.

Delali ste že v tehnoloških podjetjih, podobnih Facebooku oziroma Meti – recimo pri Googlu in Pinterestu. Kaj je bilo pri Facebooku drugače in kaj vas je spodbudilo k temu, da ste naposled postali žvižgačka?