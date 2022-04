»V SDS je veliko tistih, ki so bili nekoč komunisti, zdaj pa so cerkveni gorečneži«

IZJAVA DNEVA

"Vemo, da je bil Janez Janša v Zvezi komunistov kot je bil tudi Borut Pahor. Stranka SD je neposredna naslednica Zveze komunistov, tega ne zanikajo, na to so ponosni, kar je tudi prav, niso konvertiti. Stranka SDS je pa druga plat te zgodbe, saj kot rečeno, Janša je bil zagrizen komunist. V SDS je veliko tistih, ki so bili nekoč komunisti, zdaj pa so cerkveni gorečneži, vključno s predsednikom stranke. To so samo dejstva, ne vrednostne sodbe."

(Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec o političnih konvertitih; v intervjuju za zurnal24.si)

