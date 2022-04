Zmaga demokracije

V nedeljo so volivke in volivci rekli ne iliberalni državi in avtoritarnemu vodenju. Janeza Janšo je namreč lahko odnesla le visoka volilna udeležba. Brez nje bi se danes soočali z drugačnimi razmerami.

Zmagoslavna torta Golobove Svobode malo po tem, ko je postalo jasno, da bo stranka zbrala rekordno število volilnih glasov. Robert Golob se s to torto ni sladkal, svojo je pojedel že prej, saj je bil na dan volitev še v izolaciji.

© Borut Krajnc

Na volilno nedeljo malo po dvanajsti uri na enem izmed ljubljanskih volišč za Bežigradom ni bilo gneče. Ljudje so odhajali in prihajali. Vzdušje je bilo prijetno, malce svečano, člani volilnih komisij so opravljali svoje delo, pregledovali osebne izkaznice, listali po volilnih seznamih. »Danes jih je veliko,« je dejala članica volilne komisije, ki je volivkam in volivcem podajala glasovnice. »Prihajajo in prihajajo, ves čas.« Vsi na volišču so vedeli, da ima to močan pomen.