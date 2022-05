Neofašisti v Bazovici polagajo vence

Pokloni izmišljenim italijanskim žrtvam na Bazovici, enih in drugih, so najgrši madež, s katerim se je onečastil primorski boj proti fašizmu

Iztegnjene desnice na šohtu naj ne gredo mimo neopazno

No, takšna je resnica Pahorjevih spravnih vencev: na bazovskem šohtu stegujejo desnico neofašistični skinheadi. In tudi nosijo vence. Ampak slovenska oblast, vključno z njim, seveda ob takih dejanjih molči. In naši mediji, z izjemo Primorskega dnevnika, tudi! Pričakovano verjetno, kajti za še aktualno Janševo oblastniško garnituro so neonacisti pač biseri. Ljudje s posebnimi kulturnimi potrebami, posebna subkultura, kot pravi Anton Olaj, ljubki ljudje z rumeni jopiči, ki jim je mar za domovino!

Seveda je apel novinarke Vesne Pahor v bistvu zaman: poziva k temu, da neofašistični shod pristašev skupin Gruppo Unione Difesa in Veneto Fronte Skinheads, ki so se 25. aprila letos poklonile žrtvam povojnih pobojev ter padlim Italijanske socialne republike, ne bi bil spregledan. Ampak je, kar zadeva slovensko politiko in množične medije, ostal prav to. Neopazno je šel mimo.

Naj spomnim, 13. julija 2020 je Borut Pahor skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello položil venec na dveh mestih, pri spomeniku bazoviškim junakom, žrtvam fašizma, in pri spominskemu obeležju na bazoviški fojbi, o čemer podrobno pišem v besedilu Pahorjeva kupčija z bazoviško fojbo: priklon Italiji pod blefom sprave.

Pokloni izmišljenim italijanskim žrtvam na Bazovici, enih in drugih, so najgrši madež, s katerim se je onečastil primorski boj proti fašizmu. Nič čudnega, da ga izvajajo predvsem neofašisti.

