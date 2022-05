Veliki finale

SDS se s kadrovanjem kljub porazu na volitvah želi dolgoročno usidrati v vseh institucijah

SDS je sicer na volitvah izgubila, a številni njeni člani se ne poslavljajo, temveč šele začenjajo delo. (Fotografija je bila posneta na predvolilni konvenciji stranke v Medvodah.)

© Luka Dakskobler

Kakšno opustošenje bo za seboj pustil kadrovski cunami odhajajoče vlade Janeza Janše, je še težko oceniti, vsekakor pa so številke že zdaj impozantne. V državni upravi, po ministrstvih in drugih pomembnih institucijah je zaposlenih okoli 30 tisoč državnih uradnikov in funkcionarjev. V tem delu javnega sektorja se je po podatkih ministrstva za javno upravo število zaposlenih od marca 2020 pa do prvega februarja povečalo za več kot 300, torej za en odstotek. Kar pa še ni končna številka. Ta se bo verjetno ustavila pri več kot 600 dodatno zaposlenih, za toliko je namreč vlada oktobra lani povečala skupni kadrovski načrt.