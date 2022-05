Luka Volk | foto: Borut Krajnc

»Opozicija ni izgubila zaradi Roberta Goloba«

Dejan Zavec, najbolj športni poslanec

Legenda pravi, da naj bi Dejan Zavec v boks zašel po nesreči. Prišel je na trening nogometa, ki je odpadel, nato pa je k njemu stopil trener Ivan Pučko in ga vprašal, ali bi se rad preizkusil v boksanju. In se je. Ni bil sicer pretirano dober, sprva ni izkazal posebnega talenta, celo kolebnica mu je delala težave. A je bil žilav in vztrajen. Leta kasneje je začel osvajati svetovne naslove in postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov. Zdaj se iz boksarskega ringa odpravlja še v političnega, je namreč eden od več političnih novincev, ki so se po zgodovinski zmagi stranke Roberta Goloba uvrstili v parlament.

Od 41 poslancev Gibanja Svoboda so le štirje že kdaj sedeli v poslanskih klopeh. Med novinci ste tudi sami. Kako se znajdete v vlogi poslanca, se še vedno izgubljate po parlamentarnih hodnikih?