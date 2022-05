Film o veliki zmagi civilne družbe v Sloveniji

V petek premiera filma avtorice Mance Juvan o iniciativi Glas ljudstva

Člani iniciative Glas ljudstva

© Borut Krajnc

V Atriju ZRC Ljubljana bo 27. maja ob 17. uri premiera dokumentarnega filma o iniciativi Glas ljudstva avtorice Mance Juvan. Po projekciji bo sledil pogovor s Katarino Bervar Sternad (PiC), politologinjo Tjašo Pureber in Mojco Žerak (Glas ljudstva), o iniciativi in o tem, kako se lahko civilna družba organizira in deluje naprej, da bi gradila, krepila in ohranila potenciale ter moč, ki so se oblikovali v zadnjih letih. Pogovor bo povezovala novinarka Kristina Božič.

"V resnici smo doživeli veliko zmago civilne družbe in nevladnih organizacij, neprimerljivo z vsem, kar se je na področju referendumov do takrat zgodilo v Sloveniji."



Jure Trampuš,

Mladina

Kampanja in referendum za pitno vodo, ki sta nastala v okvirih civilne družbe, ter odnesla zakonski predlog gospodarskega ministra Andreja Vizjaka, sta lani poleti pokazala, da moč odločanja ni le v rokah političnih elit. "V resnici smo doživeli veliko zmago civilne družbe in nevladnih organizacij, neprimerljivo z vsem, kar se je na področju referendumov do takrat zgodilo v Sloveniji," je v Mladini zapisal Jure Trampuš.

Iz te politične zmage je zrasla ideja, aktivistični eksperiment, kako v politični proces vrniti vsebino. "Da torej demagoške obljube tipa »v javnem zdravstvu bomo naredili red« niso dovolj. Nastala je iniciativa Glas ljudstva, v kateri za zdaj sodeluje 57 nevladnih organizacij (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, Transparency International Slovenia in množica drugih) ter še več ljudi, ki so dva meseca iskali konsenz in pisali zahteve, do katerih naj bi se v super volilnem letu opredelili vsi, ki kanijo kandidiratii," je še zapisal Trampuš.

"Imena Glas ljudstva nismo izbrali, ker mislimo, da ga predstavljamo, ali pa da mi govorimo v njegovem imenu, ampak zato, ker je ljudstvu treba vrniti glas. Sedanji politični diskurz je katastrofalen."



Filip Dobranić,

Danes je nov dan

"Imena Glas ljudstva nismo izbrali, ker mislimo, da ga predstavljamo, ali pa da mi govorimo v njegovem imenu, ampak zato, ker je ljudstvu treba vrniti glas. Sedanji politični diskurz je katastrofalen. Četudi ob strani pustimo absolutno pomanjkanje bontona ali česar koli, kar so nam že v osnovni šoli dopovedovale mame, se politični diskurz danes spreminja v situacijo, kjer se vse razprave vrtijo okoli vprašanja, katero stranko voliti, ne pa kakšni so dejanski problemi," je pred volitvami pojasnil Filip Dobranić iz inštituta Danes je nov dan, ene izmed sodelujočih civilnodružbenih organizacij.

V iniciativi Glas ljudstva pričakujejo, da bodo politične stranke, ki bodo sodelovale v vladni koaliciji, sestavile kakovostno vlado, ki bo delovala v javnem interesu in aktivno sodelovala s civilno družbo. Od njih pričakujejo, da bodo v koalicijsko pogodbo umestile ukrepe, h katerim so se prek njihove iniciative zavezale pred volitvami.