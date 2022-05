Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Oblast se mora podati med ljudi, jih poslušati, ne da beži pred njimi in se obdaja s policijskimi silami«

Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora

© Uroš Abram

Decembra 2020 Urške Klakočar Zupančič ni poznalo veliko ljudi, bila je sodnica, ki se je v zaprti skupini na Facebooku pridušala zoper tedanjo vlado. Sledil je javni pogrom, njeno zasebno sporočilo in kritiko vlade je objavil Vinko Gorenak, državni sekretar, ki je delal v kabinetu Janševe vlade, sodnica pa je bila zaradi pisnega delikta za kazen odstranjena s položaja vodje oddelka za etažno lastnino okrajnega sodišča v Ljubljani. To se je zgodilo, še preden se je sploh presojalo o njenih domnevno neprimernih besedah. Urška Klakočar Zupančič je potem zapustila sodniške vrste, se na sodišču poravnala z Vinkom Gorenakom, pred volitvami pa se je nanjo obrnil Robert Golob in jo povabil v nastajajoče Gibanje Svoboda. Postala je podpredsednica stranke, na volitvah jo je podprlo 41,64 odstotka volivcev.

Trinajstega maja je prisegla kot nova predsednica državnega zbora. Ker je na konstitutivni seji nosila rdeče čevlje, se je nanjo, kako predvidljivo, usul plaz res neprimernih kritik in žaljivk.

Vaš vzpon je bil bliskovit, od okrajne sodnice in vodje oddelka za etažno lastnino prek poravnave na sodišču do predsednice državnega zbora. Pred dvema letoma se verjetno niste videli na tem položaju?