Najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok

Raziskava ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ugotavlja, da je orožje leta 2020 preseglo avtomobilske nesreče kot najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok

© pixabay.com

Raziskava ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ugotavlja, da je orožje leta 2020 preseglo avtomobilske nesreče kot najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok. Pred dvema letoma je zaradi orožja umrlo 4368 otrok in mladostnikov do 19 let starosti, v avtomobilskih nesrečah pa jih je umrlo 4036.

Skoraj 30 odstotkov smrtnih primerov med otroki in mladostniki s strelnim orožjem je bilo samomorov, le trije odstotki smrtnih primerov so se zgodili po nesreči, preostali delež pa predstavljajo umori ali uboji. Nekaj je bilo tudi smrti zaradi posredovanja policije.

Največ mrtvih zaradi strelnega orožja v ZDA je med temnopoltimi najstniki in otroki, na drugem mestu so Indijanci, na tretjem pa Američani latinsko-ameriškega izvora.

Največ smrtnih primerov je bilo v prestolnici Washington, sledita pa Louisiana in Aljaska.

Pred tem so bile vodilni vzrok smrti med otroki v ZDA prometne nesreče, a se je razlika med žrtvami v prometu in zaradi orožja že nekaj časa zmanjševala. V zadnjih desetletjih so Američani izboljšali standarde varnosti v prometu, glede omejevanja orožja pa na zvezni ravni ni bil sprejet noben ukrep.

PREBERITE TUDI: