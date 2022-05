Umrl je Boris Pahor

Tržaški pisatelj je bil star 109 let

Boris Pahor (1913 - 2022)

© Miha Fras

V 109. letu starosti je na svojem domu v Trstu umrl pisatelj Boris Pahor. Njegovo najbolj znano delo je Nekropola, v kateri je opisal taboriščno izkušnjo in s katero je zaslovel tudi po Evropi.

Pahor se je rodil leta 1913 v slovenski družini v Trstu. Kot otrok je bil priča fašističnemu požigu Narodnega doma v Trstu.

Med drugo svetovno vojno se je pridružil Osvobodilni fronti (OF), leta 1944 so ga nemške oblasti poslale v koncentracijsko taborišče Natzweiler-Struthof. Kasneje so ga prestavili še v druga taborišča.

Bil je prejemnik številnih priznanj, med njimi Prešernove nagrade, srebrnega častnega znaka RS in francoskega reda legije časti.

