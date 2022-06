Vzporedna država

Kako Janša sredi republike Slovenije po skrajnodesničarskih načrtih gradi svoje »Noriško kraljestvo«

Kdor je bral Janšev roman Noriško kraljestvo, ve, da tu, v Noriškem kraljestvu, »mogočni« in »pravični« kralj Lukanos, ki nastopa tudi kot sodnik, združi in poveže Slovence, ki živijo od Rezije in Soške doline do Blatnega jezera (ali Orbán to ve?) in Dalmacije (ali Plenković to ve?

© Borut Krajnc

Pred časom sem srečal znanega slovenskega igralca, ki je vzkliknil: »Oh, mislil sem, da si manjši!« Videl me je na televiziji, pa si ustvaril svojo predstavo o meni. Televizija vse popači. In vse pomanjša. Film pa, ravno nasprotno, vse poveča. To mu je v krvi. Majhni igralci na filmu izgledajo veliki. Mogočni. Spomnil sem ga, kaj vse so delali, da bi Humphrey Bogart, ki je bil sicer razmeroma majhen, izgledal velik – recimo v Casablanci. Nenehno so mu nastavljali platforme in stopnice, da bi izgledal višji od – sicer razmeroma visoke – Ingrid Bergman. In ko sedita na kavču, Ingrid Bergman napol leži, da ne bi izgledala višja od Bogarta. Še več – da bi izgledal mogočno, so ga obdajali s precej nižjimi moškimi.