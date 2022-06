Denar za izbrance

Medijski sklad naj bi spodbudil razvoj slovenskega medijskega prostora, prelevil pa se je v financerja političnih projektov

Neodvisna in uravnotežena NovaTV24 je za projekt Glas ljudstva dobila 32.719,50 EUR. Ocenjen je bil odlično – dobil je 396 točk.

© Vlada RS

Zakon o medijih določa, kaj je javni interes na področju medijev. To pomeni, da država financira programske vsebine nekaterih medijev. Razlog za financiranje je pomen svobode izražanja in zagotavljanja pluralnosti in demokratičnosti. Gre za pomembne zakonske določbe, ki imajo ustavno ozadje.