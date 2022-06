Pasti poražencev

mohamed hassan / pxhere

Zdaj že bivša Janševa vlada je v svojih zadnjih izdihljajih sprejela cel kup odločitev, ki bodo imele daljnosežne posledice za državo in močno obremenile proračun. Poleg tega je že v času pred volitvami v javnem sektorju zaposlila številne zaveznike, z vprašljivim kadrovanjem pa tudi po aprilskem porazu ni prenehala. Že zaradi tega Golobov pregled zaposlitev zadnjih dveh let ne bi smel presenetiti nikogar – prav to je bila namreč ena njegovih glavnih predvolilnih zavez.

Janševi podaniki so pred predajo oblasti lomastili tudi po medijih. Na razpisu Ministrstva za kulturo so denar dobila mnoga trobila stranke SDS, na RTV Slovenija pa je še vedno ogrožena novinarska avtonomija. Tam je šlo celo tako daleč, da so nameščenci ustanovili kar nov informativni program, ki bo ugodil njihovi želji po "uravnoteženosti".

Novo vlado tako čaka veliko dela, če bo želela janšizem pregnati iz vseh družbenih podsistemov – a tudi njim bomo morali pri izboru kadrov gledati pod prste.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.