Korak v levo

Kadrovska čistka? Kadrovski cunami? Politizacija? Kakšni so dejansko kadri, ki jih je prvi teden imenovala vlada Roberta Goloba?

Dragan Barbutovski (levo), novi vodja Ukoma, in Uroš Urbanija, dosedanji vodja Ukoma. Barbutovski je bil pred prevzemom funkcije direktor Britanskega sveta v Sloveniji, Urbanija pa je oddajal turistične nastanitve na Veliki Planini.

© Twitter

Zgodilo se je pričakovano in logično: nova vlada pod vodstvom Roberta Goloba je prvi teden poleg množice političnih funkcionarjev, ki se zamenjajo ob vzpostavitvi novih ministrskih ekip, zamenjala tudi nekaj pomembnejših državnih uradnikov. V skladu s petim odstavkom 83. člena zakona o javnih uslužbencih lahko namreč vsakokratna nova vlada najvišje uradnike – to so vodje vladnih služb, direktorji direktoratov, načelniki upravnih enot in generalni sekretarji – zamenja v prvem letu vladavine, na podlagi kriterija »osebnostne kompatibilnosti« s politično imenovanimi funkcionarji, kot je to zakonodajno spremembo leta 2006 utemeljil tedanji minister za javno upravo Gregor Virant. In eden prvih, ki ga je Golobova vlada zamenjala, je bil Boris Munišič, generalni direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.