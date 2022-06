Kje se novi premier čuti šibkega?

Novemu premieru primanjkuje védenja in izkušenj na področjih varnosti in zunanje politike. A tudi na področju makroekonomije.

Andrej Ribič, odstavljeni direktor Elektra Ljubljana in eden tesnih sodelavcev Roberta Goloba, ter profesor obramboslovja Anton Grizold, eden izmed Golobovih svetovalcev za mednarodna in varnostna vprašanja

© Borut Krajnc

Ena največjih težav v preteklosti Slovenije je bila, da so državo vodili vsevedneži, politiki, ki so bili prepričani, da se spoznajo na vse, je predsednik vlade Robert Golob dejal v intervjuju za Mladino aprila letos, pri čemer je s prstom kazal na takratnega premiera Janeza Janšo. »On je tisti, ki vse zna. Je najboljši na področju delovanja demokracije in hkrati mednarodne politike. Zdaj ve največ o vojni v Ukrajini, pred tem je bil največji strokovnjak za zdravstvo – dve leti je interpretiral epidemijo covida, zelo suvereno, pa četudi smo bili nekaj časa vodilni v svetu v smrtih zaradi virusa.« V tej primerjavi naj bi bil Robert Golob sicer velik elektroenergetski strokovnjak na ozkem področju trženja, a to naj bi bila prednost: »To, da je kdo strokovnjak na enem področju, namreč pomeni, da se natančno zaveda, kaj pomeni, da ni strokovnjak na drugem.« Zato je Golob takrat napovedal, da se ne bo sramoval svojih šibkosti in se bo na nekaterih področjih naslanjal na sodelavce. In zdaj, ko je njegov vladni kabinet oblikovan, katera so tista področja, kjer se predsednik vlade čuti šibkega? Očitni področji sta zunanja politika in varnost.