Danes ob 19. uri na Trgu republike shod za javno RTV

Novinarji in novinarke RTV Slovenija v času stavke opozarjajo, da jih vodstvo televizije cenzurira

Danes ob 19. uri bo na Trgu republike v Ljubljani veliki shod proti cenzuri in političnim pritiskom na RTV Slovenija, ki jih izvaja vodstvo, nastavljeno v času tretje Janševe vlade

© Gašper Lešnik

"Stavkovni odbor, ki je na dan stavke pripravil neokrnjen in neskrajšan program vseh dnevnoinformativnih oddaj na Televiziji Slovenija, pa tudi tematsko oddajo Tednik ugotavlja, da sta generalni direktor Televizije Slovenija Andrej Grah Whatmough in odgovorna urednica informativnega programa TVS Jadranka Rebernik grobo posegla v obliko naše stavke," sta v sporočilu za javnost zapisala Stavkovni odbor in pogajalska skupina Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Tako kot 23. maja 2022 so tudi današnji stavkovni dan zastavili v smislu nudenja vseh ključnih informacij dneva, to pa so želeli nadgraditi z opozorili na položaj in pomen javne RTV v slovenskem prostoru. "S tem, ko sta generalni direktor in odgovorna urednica skrajšala dnevnoinformativne oddaje na nekaj minut in prepovedala produkcijo današnje oddaje Tednik, sta nam onemogočila izvajanje stavkovnih aktivnosti, kot smo jih napovedali vodstvu ob začetku stavke. To pa je oviranje stavke, ki je ena od temeljnih in ustavnih pravic delavcev, organiziranih v sindikat, in je kaznivo dejanje po 200. členu Kazenskega zakonika," so novinarji in novinarke RTV Slovenija poudarili v sporočilu za javnost.

S prepovedjo predvajanja Tednika in skrajšanjem dnevnoinformativnih oddaj bo nastala resna programska škoda, saj to pomeni "grob poseg v novinarsko in uredniško avtonomijo, s cenzuro pa je okrnjena tudi pravica javnosti do obveščenosti".

Novinarji in novinarke RTV Slovenija

Posebej ostro obsojajo izrecno prepoved snemanja Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze, za katerega so si prizadevali že zelo dolgo časa. "Pogovor s to izjemno zanimivo in svetovno vplivno osebnostjo je bil zastavljen aktualno, v manjšem delu pa bi se dotaknili tudi Čeferinovega odnosa do vloge in pomena javne RTV," so dodali.

Stavkovni odbor odločno zavrača poskuse generalnega direktorja, da bi krivdo za razpadanje kadrovske in organizacijske strukture Informativnega programa TV Slovenija in krizo uredniške avtonomije naprtili pogajalski skupini novinarskih sindikatov. Znova poudarja, da je za reševanje nevzdržnih razmer v Informativnem programu TVS odgovoren izključno on ne glede na potek pogajanj o stavkovnih zahtevah. "Prav njegovo sprenevedanje v pogajanjih pa je stavkovni odbor prepričalo v odločitev za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti. Obsojamo tudi grožnje vodstva RTV, da bodo stavkajočim v času stavke izplačali samo prispevke, in zahteve po seznamih stavkajočih," so dodali stavkajoči na RTV Slovenija in generalnega direktorja Andraja Graha Whatmougha pozvali, naj nemudoma preneha zavajati javnost ter zaposlene, jih ustrahovati ter sejati nered v ustanovi, ki jo vodi.

"Sporočam, da Tednika danes ne bo. Brez pojasnila in razloga je umaknjen s sporeda. Dobili smo le sporočilo, da so odpovedane vse produkcijske kapacitete za snemanje oddaje. V uredništvu smo popolnoma šokirani nad to potezo. Ne razumemo, zakaj pet že pripravljenih prispevkov o pomenu javne RTV in političnih pritiskih ne sme biti objavljenih."



Jelena Aščić,

urednica in voditeljica Tednika (via Facebook)

"Danes dopoldne smo pozvali tudi zastopnike ustanovitelja, državnega zbora, kot je to predvideno z drugim odstavkom 4. člena Zakona o stavki, naj se vključi v pogajanja za sporazumno reševanje nastalega spora," so sklenili novinarji in novinarke RTV Slovenija ter povabili na tiskovno konferenco, ki bo med 14. in 15. uro ter na shod za javno RTV Slovenija, ki bo ob 19. uri na Trgu republike v Ljubljani.

