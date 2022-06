Nočemo amerikanizacije zdravstva!

Danes je nov dan

V AmCham Slovenija so pretekli teden na enem od svojih dogodkov izrazili željo po vključevanju zasebnikov in koncesionarjev v slovenski javni zdravstveni sistem. Že bežen pogled na sodelujoče nam da vedeti, čigavo korist je imela pri tem v mislih lobistična organizacija, ki že vrsto let navija za privatizacijo zdravstva pri nas – tudi sicer pa zastopa predvsem interese kapitala.

Bizarno je, da nam o zdravstveni politiki pridiga AmCham, saj ravno primer ZDA kaže, kam pripeljeta tržna logika in gonja po zaslužkih na račun zdravja ljudi. Cilj zasebnikov bo vedno dobiček, to pa vodi v višje cene, ki onemogočajo univerzalen dostop do zdravstvenih storitev ali pa zmanjšujejo njihovo kakovost za najranljivejše.

Od vlade moramo zato še naprej zahtevati krepitev javnega zdravstvenega sistema, omejitev korupcije pri nabavah in ustrezno plačilo zdravstvenega osebja, hkrati pa se vedno vprašati, čigavi interesi se skrivajo v sporočilih, ki jih pošiljajo organizacije, kot je AmCham.

