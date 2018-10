Dobri stric iz Amerike

Za tretjo fazo privatizacije je ameriški kapital v Sloveniji organiziral lastno civilno družbo, ki se ji klanjajo slovenski odločevalci

Sedanji premier Marjan Šarec je, ko je bil predsedniški kandidat, šel na soočenje z Borutom Pahorjem, ki ga je pripravila Ameriška zbornica. »Cilj je, da bi imeli čim več podjetij, ki bodo delala in dajala delovna mesta, potem se bo manj stiskalo tista podjetja, ki so paradni konji,« je takrat zatrdil Šarec. Datum: 8. november 2017

© Borut Krajnc

Konec septembra je v elektronske nabiralnike uredništev osrednjih slovenskih medijev prispelo prijazno sporočilo za javnost. Urednike in novinarje je obveščalo, da se je začel peti krog »nacionalne platforme za sodelovanje«, imenovane Partnerstvo za spremembe. Gre za program, v sklopu katerega subjekti iz javnega sektorja – občine in ministrstva – izmenjujejo kadre s podjetji, nevladnimi organizacijami, zasebnimi zavodi in znanstvenimi ustanovami, s katerimi jih druži vera v »vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje«. Med mentorji projekta je novi minister za javno upravo Rudi Medved; je član »komisije navdiha«, ki bo pregledala prijave zainteresiranih subjektov in izbrala pet izzivov, z rešitvijo katerih naj bi izboljšali kakovost življenja in poslovnega okolja v Sloveniji.