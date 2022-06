Evropski parlament nagradil slovensko Pravno mrežo za varstvo demokracije

Nagrado Državljan Evrope za leto 2022 je prejela tudi Pravna mreža za varstvo demokracije, ki pomaga posameznikom in organizacijam pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični

Pravna mreža za varstvo demokracije. Zadaj, od leve proti desni: Anuška Podvršič, Barbara Rajgelj, Nataša Posel. Spredaj: Jasna Zakonjšek, Maja Cimerman, Katarina Bervar Sternad.

© Mateja Jordović Potočnik

Evropski parlament je danes razglasil dobitnike nagrad Državljan Evrope za leto 2022. Med 30 dobitniki iz 24 držav članic je tudi slovenska Pravna mreža za varstvo demokracije, ki s pravnimi mnenji, stališči in pozivi varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Pravna mreža nagrado prejme za "projekt podpore posameznikom in organizacijam pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični", so pojasnili in dodali, da so jo za nagrado predlagali državljani.

V Evropskem parlamentu spominjajo, da je bila pobuda leta 2021 ustanovljena na vrednotah varstva demokracije in vladavine prava, ki ju kot temeljni vrednoti v zadnjih letih izpostavlja tudi parlament.

"S pravnimi mnenji, stališči in pozivi pravna mreža varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. S tem prispeva h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije," so zapisali.

Dodajajo, da je mreža nevladnih organizacij v zadnjem letu postala ena najbolj prepoznavnih organizacij na področju vladavine prava.

Svoje delovanje je uspešno nadgradila s čezmejnim sodelovanjem s poljskimi in madžarskimi kolegi, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Po vzpostavitvi svojega delovanja, je uspela k svojim projektom pritegniti tudi mlade, kar je še zlasti pomembno v evropskem letu mladih 2022, še menijo v parlamentu.

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci EU, pa tudi vrednote Listine EU o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine.

"S pravnimi mnenji, stališči in pozivi pravna mreža varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. S tem prispeva h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije."

Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja ter zgodovinski spomin.

Kandidate lahko predlagajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, posamezniki, skupine ter organizacije civilne družbe.

Odbor za podelitev nagrade vsako leto s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev ter zastopanost moških in žensk.

Nagrado so v preteklih letih iz Slovenije prejeli pravnik Lovro Šturm, pisatelji Boris Pahor, Alojz Rebula, Drago Jančar in Evgen Bavčar, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, humanitarec Tomo Križnar, društvo Simbioza ter Zveza društev upokojencev Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije.

Lani je šla v roke izvršne direktorice združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristine Modic in predstojnika Kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana Sama Zvera.

Osrednja prireditev, na kateri bodo podeljene nagrade za letošnje leto, bo predvidoma 8. novembra v Bruslju.

PREBERITE TUDI: