O psihopatologiji predsedniške funkcije

Danes je nov dan

Kandidaturo za predsednico_ka države je zaenkrat napovedalo 5 kandidatk_ov: s podporo strank kandidirata Marta Kos (Svoboda) in Anže Logar (SDS), kot neodvisni pa Nataša Pirc Musar, Nina Krajnik in Gregor Bezenšek. Špekulira se še o kandidaturah Ljudmile Novak, Mira Cerarja, Iva Vajgla in Vladimirja Prebiliča, stranki SD in Levica pa iščeta svoje kandidate.

Z vidika banalizacije predsedniške funkcije zadnjih dveh mandatov med uradno napovedanimi kandidati izstopata Gregor Bezenšek, t. i. SoulGreg Artist, in Nina Krajnik, samooklicana pionirka lacanovske psihoanalize pri nas. Prvega poznamo kot starša otroka z redko neozdravljivo boleznijo in dobrodelneža, z drugo pa se je širša javnost soočila šele v zadnjem času. Njeni nenavadni nastopi pa so najbrž še največ škode povzročili disciplini, ki naj bi jo Krajnik zastopala. Bo že držalo, kot je pripomnil dobri stari Freud, da je psihoanaliza super – za normalne ljudi.

