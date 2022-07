Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Je policija lahko vodena kako drugače kot politično, če jo vodi politik?«

Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije

Novi prvi mož policije spada v vedno številnejšo skupino ljudi, ki jih je poskušal onemogočiti Janez Janša, pa so se potem vrnili še močnejši. A zdi se, da bi se mag. Boštjan Lindav prej ali slej zavihtel na čelo policije, tudi če ga prejšnje vodstvo, ki ga je imenoval notranji minister Aleš Hojs, ne bi za dve leti poslalo za kazen med policiste v Tacnu. Gre za kariernega policista, ki je v tri in pol desetletja trajajoči karieri prehodil pot od kadeta do direktorja kriminalistične policije in zdaj generalnega direktorja policije. Represivni državni organ prevzema v težkih časih, saj je ta v zadnjih dveh letih izgubil zaupanje javnosti, ta je na zgodovinsko najnižji ravni. Poleg tega je policija bolj prestreljena s političnimi, strankarskimi kadri kot kadarkoli doslej.

Zdaj ste na čelu policije. A še pred dvema letoma se je vaša dolgoletna poklicna pot od policista do vodje kriminalistične policije nenadoma prekinila. Prejšnje vodstvo policije vas je skupaj z več drugimi visokimi policijskimi funkcionarji premestilo v policijsko šolo v Tacnu.